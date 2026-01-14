الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: نتطلع لحقبة سياسية جديدة بعد الإطاحة بمادورو

– دولي

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ، اليوم الأربعاء، عن التطلع لحقبة سياسية جديدة بعد الإطاحة بنيكولاس



ونقلت أ. ف. ب عن الرئيسة المؤقتة لفنزويلا قولها "نتطلع لحقبة سياسية جديدة بعد الإطاحة بنيكولاس ".