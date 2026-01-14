بيان لمجموعة السبع بشأن تطورات الاحتجاجات في إيران

اعربت مجموعة الدول السبع، الأربعاء، عن قلقها إزاء تطورات الاحتجاجات الجارية في .

وجاء في بيان لمجموعة السبع، "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التطورات المحيطة بالاحتجاجات الجارية في ".

وحثت مجموعة السبع السلطات الإيرانية على "ضبط النفس والامتناع عن العنف وعلى احترام حقوق الإنسان والحريات".

ونددت بـ"الاستخدام المتعمد للعنف وقتل المتظاهرين والاحتجاز التعسفي وأساليب الترهيب في إيران"، واعربت عن قلقها "البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في إيران".

وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الإيراني وارتفاع الأسعار.

وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، كما تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.