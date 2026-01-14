البرلمان الأوروبي يرد على تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

وجاء في بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان "يدين بحزم تصريحات بشأن التي تمثل تحديا للقانون الدولي ومبادئ وسيادة وسلامة أراضي حليف في ".وأضاف البيان أن "مثل هذه التصريحات غير مقبولة ولا مكان لها في العلاقات بين الشركاء الديمقراطيين".وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن "مملكة ، بما فيها غرينلاند، تعتبر عضوا في الناتو وتتمتع بكامل الضمانات الأمنية الجماعية للحلف"، مضيفا أن البرلمان "سيواصل تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا والسعي لالتزام بتعهداتها في إطار الناتو، وذلك من خلال الاستثمارات الثابتة في الدفاع والحضور المشدد في منطقة ".يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أكثر من مرة أن غرينلاند يجب أن تنضم إلى نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، حسب قوله.ورفضت سلطات الدنمارك وغرينلاند المساعي الأمريكية لضم الجزيرة، ودعت إلى احترام سلامة الأراضي الدنماركية.