دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ووفقا للبيان، اجتمع وزير الخارجية ونائب أنطونيو تاجاني مع قيادات والأجهزة الأمنية والسفير الإيطالي في وسفراء العواصم الرئيسية للدول المتورطة في الأزمة الحالية في ، في مركز الأزمات التابع للوزارة الإيطالية.وجاء في البيان: "تؤكد مجددا توصيتها للمواطنين الإيطاليين القادرين على ذلك بمغادرة إيران فورا".في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة المقبلة.ويوم أمس، حث الرئيس الأمريكي ، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.