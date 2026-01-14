إعلام "عبري": أمريكا ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران

وأضافت القناة العبرية "في اللحظة التي تبدأ فيها العملية الأمريكية ستتغير تعليمات الجبهة الداخلية".

وفي السياق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دافرين، بأن الجيش يراقب التطورات عن كثب وعلى مدار الساعة، مؤكدا أنهم مستعدون لأي سيناريو.وأفاد في بيان بأنه "في الأيام الأخيرة، أجرى تقييمات مستمرة للوضع"، مردفا بالقول: "نحن نتابع الوضع عن كثب ومستعدون لأي تطورات.. وقد وجّه رئيس الأركان بتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع التشكيلات".وفي السياق، صرح مسؤولون أوروبيون وفق وكالة "رويترز" بأنه "من المحتمل أن تشن هجوما على خلال الـ 24 ساعة القادمة".وأضاف مصدر إسرائيلي حسب "رويترز"، أن " قرر التدخل فيما يحدث في إيران، لكن توقيت وطبيعة هذا التدخل لا يزالان غير واضحين تماما".