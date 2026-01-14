إيران في رسالة لغوتيريش: الاحتجاجات تعرضت للتخريب من قبل عناصر إرهابية

ارسلت ، اليوم الأربعاء، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة ، مؤكدة فيها أن الاحتجاجات تعرضت للتخريب من قبل ما وصفتهم بـ"عناصر إرهابية".



وجاء في رسالة لوزير الخارجية الإيراني لغوتيريش، "شهدنا بين يومي الخميس والسبت أعمال عنف وإرهاب على نمط تنظيم ".

وأضاف "الاحتجاجات السلمية تعرضت للتخريب من قبل عناصر إرهابية"، مردفا " سجلنا حالات ذبح وحرق أشخاص أحياء واستخدام واسع للأسلحة النارية".

ودعا إلى "إدانة جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبت خلال الاضطرابات"، كما دعا الى "رفض كل أشكال التدخل الخارجي ضد ووحدة أراضيها ومصالحها".

يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.



واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.