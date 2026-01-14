ترامب يعلن توقف عمليات القتل في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في .

وقال في كلمة له خلال مراسم توقيع قانون يعيد للمدارس:، "تم إبلاغي أن عمليات القتل في توقفت"، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وأضاف "سنتحقق من أنباء توقف القتل والإعدامات في إيران"، معربا عن أمله أن "تكون المعلومات التي وردتنا بتوقف عمليات الإعدام في إيران صحيحة".



ويوم أمس، حث ترامب، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.

يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.