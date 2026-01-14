بريطانيا تعلق عمل سفارتها في طهران

قررت في العاصمة الإيرانية ، الأربعاء، تعليق عملها.

وقالت صحيفة بوليتيكو، " في تعلق عملها بشكل مؤقت".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".



يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.