"فلايت رادار" يرصد إقلاع طائرات أمريكية من هاواي

رصد موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع حركة الطائرات، إقلاع طائرات أمريكية من قاعة هاواي.

ويظهر الموقع إقلاع عدد من الطائرات العسكرية من دون معرفة المزيد من التفاصيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.