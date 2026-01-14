النرويج ترسل جنديين إلى غرينلاند لكبح طموحات أمريكا

وأوضح النرويجي، توري ساندفيك، وفق وكالة "رويترز"، أن مهمة الفريق النرويجي المكون من فردين ستكون "وضع خطط لمزيد من التعاون بين حلفاء " في المنطقة.يذكر أن الرئيس الأمريكي، ، كان قد أعاد إحياء فكرة شراء أو السيطرة على ، بحجة أن تحتاج إلى الجزيرة "لضمان "، مسلطا الضوء على موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية.وتشير تقارير إعلامية إلى أن كلف بالفعل للعمليات الخاصة الأمريكية بإعداد خطة مفصلة لغزو الجزيرة.من جهتها، لم تتردد ، الدولة السيادية على غرينلاند، في اتخاذ إجراءات احترازية، حيث أرسلت قوات "متقدمة" إلى الجزيرة مهمتها الأساسية تأمين استقبال أي تعزيزات عسكرية إضافية، بما فيها القادمة من دول أوروبية حليفة.