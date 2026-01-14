إقلاع 6 طائرات تزويد بالوقود من قاعدة العديد في قطر

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدة طائرات تزويد بالوقود عسكرية أمريكية من طراز "KC-135" أقلعت قبل حوالي الساعة من قاعدة العديد الجوية الأمريكية في ، إلى وجهة غير معلومة.كما أكد موقع "أكسيوس" أن 6 طائرات تزويد بالوقود من الطراز ذاته غادرت قاعدة العديد الجوية.من جهته، نشر موقع "فلايت رادار 24"، خريطة تضمنت تفاصيل الطائرات العسكرية الأمريكية التي أقلعت من قاعدة العديد.وفي وقت سابق، حذر مسؤولون أوروبيون من احتمال أن تشن هجوما عسكريا على خلال الـ 24 ساعة المقبلة.وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الإيراني، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.