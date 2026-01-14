إيران تؤكد استعدادها للتفاوض وتعلن السيطرة على وضعها

وقال عراقجي وفق " نيوز"، "أكدنا استعدادنا للتفاوض وللدبلوماسية وأثبتنا ذلك خلال العشرين عاما الماضية".

وأضاف " هي التي كانت تهرب دائما من الدبلوماسية وهي التي اختارت الحرب"، مردفا "الدبلوماسية أفضل من الحرب رغم أننا لا نملك أي تجربة إيجابية مع واشنطن".

وتابع "نسيطر على الوضع في بالكامل".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في إيران، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.