https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553116-639040230899256519.jpg
من سجنه.. مادورو يبعث برسالة إلى الشعب الفنزويلي
دوليات
2026-01-14 | 16:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
226 شوهد
خاطب رئيس فنزويلا المعتقل،
نيكولاس مادورو
، مواطنيه من سجن في
الولايات المتحدة الأمريكية
وحثهم على دعم الرئيسة المؤقتة للبلاد،
ديلسي رودريغيز
.
وقال نجل
مادورو
،
نيكولاس مادورو
غيرا، بحسب تقرير وفق
وكالة الأنباء الرسمية
الفنزويلية، إن "الرسالة التي تلقيناها (من الرئيس المعتقل مادورو) تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا".
ووصف غيرا الرئيس المعتقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.
وكانت قوات خاصة أميركية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في
كاراكاس
في 3 كانون الثاني الحالي، ونقلتهما إلى
نيويورك
، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وعقب ذلك أدت
رودريغيز
، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد قال الأربعاء، إنه أجرى"محادثة عظيمة" خلال أول مكالمة معروفة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة رودريغيز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
