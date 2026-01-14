البنتاغون يضع خيارات لتلبية أهداف ترامب في إيران

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن البنتاغون وضع خيارات لتلبية أهداف الرئيس الأمريكي العسكرية في .

ونقلت شبكة "إن بي "، عن مسؤولين أمريكيين، " أوضح لفريق ما يريده من أي عمل عسكري أمريكي في ".

وأضافوا "البنتاغون وضع خيارات لتلبية أهداف ترمب العسكرية في إيران".

وأعلن ترامب، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في إيران، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.