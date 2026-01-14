تعليق جديد لترامب بشأن غرينلاند: ضرورية لأمن أمريكا

وقال للصحفيين في : "نحن بحاجة إلى من أجل أمننا القومي، لذلك سنرى ما سيحدث... لكن لدينا علاقة جيدة جداً مع ".وأشار ترامب إلى أن الجزيرة تلعب دورا مهما في منظومة القبة الذهبية التي تبنيها ، مطالبا حلف بتمهيد الطريق لحصول واشنطن على غرينلاند، مضيفا أن الحلف بدون قوة لن يكون رادعا.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.