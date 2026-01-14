إيران تصدر إشعارا بإغلاق مجالها الجوي

اصدرت ، إشعارا بإغلاق مجالها الجوي باستثناء الرحلات الدولية التي تحصل على إذن.



ونقلت وكالة "رويترز عن فلايت رادار، " تصدر إشعارا بإغلاق مجالها الجوي لكل الرحلات باستثناء الدولية التي تحصل على إذن".

واظهر موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع حركة الطائرات، أن المجال الجوي فوق المنطقة شبه خال من الطائرات.

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في إيران، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.