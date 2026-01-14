حاملة الطائرات لينكولن تنتقل إلى الشرق الأوسط

أفاد مسؤول أمريكي، بأن حاملة الطائرات ستنتقل إلى الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الأمريكي وفق ، "حاملة الطائرات ومجموعتها الضاربة ستنتقل من بحر جنوب إلى الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.