إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت

وكان إشعار على موقع إدارة أفاد بأن أغلقت مجالها الجوي مؤقتاً أمام جميع الرحلات الجوية، باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتباراً من الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش، أمس الأربعاء.ورُفع الإشعار قبيل الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، وفقاً لموقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية، والذي أظهر أن 5 رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.