عالميا.. الذهب والفضة ينخفضان مع جني الأرباح

وقلصت لهجة أقل حدة من الرئيس الأمريكي بشأن رئيس مجلس الأمريكي وإيران من الطلب على النفيس.وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4594.66 دولار للأونصة، وسجل المعدن في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولار.فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.8% إلى 4599.50 دولار للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.3% إلى 87.88 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 4% إلى 2288.05 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولار في 29 الماضي. وخسر البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 1753.53 دولار للأونصة.