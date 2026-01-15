وقال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي ان " بلاده تأمل تسوية الخلافات بين وطهران عبر المفاوضات، مشددًا على "رفض لأي حلول عسكرية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".واضاف ،أن " ستواصل مبادراتها الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني، موضحًا أن "الأولوية القصوى هي تجنب التصعيد وعدم استخدام العنف ضد ".وفي الشأن الفلسطيني، حمل وزير الخارجية التركي مسؤولية وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق غزة، معتبراً أن "ما يجري يعود إلى الضغط الأمريكي، مؤكدًا أن "الهدف النهائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي هو إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة".وفي الملف السوري، دعا الوزير "قوات الديمقراطية (قسد) إلى إظهار حسن النية والخروج من دوامة العنف، مشددًا على أن "وجود قسد غرب ، بما في ذلك مناطق مثل دير حافر، يعد غير قانوني".كما طالب وزير الخارجية التركي "قسد بتنفيذ قرارات اتفاق 10 آذار في سوريا بأسرع وقت ممكن".