تهديد بقنبلة يجبر طائرة تركية على الهبوط في برشلونة

وجاء في بيان الشركة: "هبطت طائرة الخطوط الجوية التركية اضطراريا في مطار إل-برات، وتم إعلان حالة تأهب أمني فور الهبوط".

وأشار البيان إلى أن الطائرة وُجهت إلى منطقة معزولة في المطار، وكان على متنها 148 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.وباشرت فرق الأمن فحص الطائرة والمسافرين وخلصت إلى استبعاد وجود أي مواد متفجرة على متن الطائرة.