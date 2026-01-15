قوات عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند​

وبعد أقل من ساعة ونصف على بدء محادثات في مع وزير الخارجية الأمريكي ونائب الرئيس جيه دي فانس، غادر وزيرا خارجية الدانمارك وغرينلاند الأربعاء دون التوصل إلى تغيير في الموقف الأمريكي بشأن الجزيرة، وعقب ذلك، أعلنت عدة دول عن إرسال قوات عسكرية إلى في إطار مبادرة أوروبية.

وذكرت صحيفة : "بعد مرور 7 ساعات فقط على انتهاء المفاوضات بلا نتيجة في واشنطن، وصلت أولى القوات العسكرية الأوروبية ليلا إلى غرينلاند".



وأشارت إلى أن طائرة عسكرية دانماركية من نوع هيركوليز هبطت في نوك، وعلى متنها جنود وضباط فرنسيون، كما هبطت طائرة عسكرية أخرى في كانغرلوسواك.



كما من المتوقع وصول أول 13 جنديا اليوم الخميس، إضافة إلى قوات من هولندا وكندا والسويد وبريطانيا والنرويج التي يفترض أنها في طريقها بالفعل إلى الجزيرة.



وأكدت الصحيفة أن هذه العملية لا تتم تحت مظلة ، بل يتم تنسيقها من كوبنهاغن.



وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء بأنه إذا لم تحصل على غرينلاند، فإن أو ستسيطران عليها.