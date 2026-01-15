السماح لأفراد نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد بالعودة إليها

و‌قالت "‏رويترز"، "السماح لأفراد القوات الأمريكية الذين ‌نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد القطرية بالعودة".

وأعلنت ، أمس الاربعاء، عن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.