أمريكا تحتجز ناقلة نفط جديدة مرتبطة بفنزويلا

وقال المسؤولون، " احتجزت ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في خطوة هي السادسة من نوعها مؤخرا".وكانت الولايات المتحدة احتجزت، قبل أيام، ناقلة النفط "أولينا" في البحر ، وهي خامس ناقلة تستهدفها في الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية.يشار الى أن الرئيس الأمريكي قال، أول أمس الثلاثاء، عن حصول الولايات المتحدة على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.