قصف إسرائيلي يستهدف بلدتين في البقاع شرقي لبنان

استهدف قصف إسرائيلي، الخميس، بلدتين في البقاع شرقي .



وقالت وسائل إعلام دولية، "قصف إسرائيلي لبلدة سحمر في البقاع شرقي ".

وأضافت "غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه سيتم مهاجمة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في قرية سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان، حسب قوله.