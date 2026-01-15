الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على أهداف في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن شن هجمات على أهداف بمناطق عدة في .​

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "يجري الآن شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في ".

واستهدف قصف إسرائيلي، الخميس، بلدة سحمر في البقاع شرقي لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه سيتم مهاجمة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في قرية سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان، حسب قوله.