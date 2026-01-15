الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553252-639040878941570582.jpg
ترامب يهدد بـ"قانون التمرد" لإيقاف احتجاجات مينيابوليس
دوليات
2026-01-15 | 10:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
368 شوهد
هدد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، باللجوء إلى "قانون التمرد"، الذي يسمح له بنشر القوات، "لوضع حد" للاحتجاجات التي تشهدها مينيابوليس، في ظل استمرارها ضد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالمدينة.
وجاء تهديد
ترامب
بعدما أطلق أحد أفراد القوات الاتحادية النار على رجل في ساقه بمينيابوليس، الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم بمجرفة ثلج ومقبض مكنسة.
وأجج الحادث مشاعر الخوف والغضب التي تعم المدينة، بعد أسبوع من حادث إطلاق أحد عناصر
إدارة الهجرة
النار على امرأة في رأسها، مما
أودى
بحياتها.
وقد هدد ترامب مرارا باستخدام هذا
القانون الاتحادي
- الذي نادرا ما يتم
اللجوء
إليه، لنشر قوات من الجيش أو إخضاع
الحرس الوطني
لسلطة إنفاذ القانون المحلي، رغم اعتراضات حكام الولايات.
وقال ترامب في منشور على
وسائل التواصل الاجتماعي
: "إذا لم يلتزم الساسة الفاسدون في
مينيسوتا
بالقانون، ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة رجال الأمن الوطنيين في إدارة الهجرة والجمارك - الذين لا يؤدون سوى واجبهم - سوف ألجأ إلى قانون التمرد، كما فعل العديد من الرؤساء قبلي، وسأضع حدا سريعا للمهزلة التي تحدث في تلك الولاية التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".
وكان الدخان غطى الشارع ليلة الأربعاء، بالقرب من موقع إطلاق النار الأخير في مينيابوليس، حيث أطلق ضباط اتحاديون يرتدون أقنعة واقية من الغاز وخوذات الغاز المسيل للدموع على تجمع صغير من الأفراد، بينما قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بعد تهديد بتدخل عسكري.. مسؤول سابق يهدد ترامب بـ"البعوض النيجيري": نيجيريا ليست العراق
02:28 | 2025-11-08
إعلام أمريكي يكشف عن "حصيلة ثقيلة" لضحايا احتجاجات إيران
15:02 | 2026-01-13
مبعوث ترامب: أي هجوم على الاميركيين سيُقابل بـ"عقاب حاسم"
00:49 | 2025-12-14
ترامب يصف الشرع بـ"الرجل القوي"
00:58 | 2025-11-07
ترامب
مينيابوليس
وسائل التواصل الاجتماعي
القانون الاتحادي
قانون الاتحاد
دونالد ترامب
إدارة الهجرة
الحرس الوطني
الأمن الوطني
مينيسوتا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
دوليات
33.31%
11:17 | 2026-01-14
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
11:17 | 2026-01-14
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
أخبار الطقس
29.34%
00:55 | 2026-01-14
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
00:55 | 2026-01-14
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
اقتصاد
19.22%
08:35 | 2026-01-14
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
08:35 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.13%
02:48 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2026-01-14
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
اخترنا لك
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
12:38 | 2026-01-15
ضربة جديدة لنتنياهو.. هل ستنتهي حكومته؟
12:20 | 2026-01-15
موسكو ترد على واشنطن حول الأطماع في غرينلاند
12:05 | 2026-01-15
كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها في إيران
11:48 | 2026-01-15
عقوبات أمريكية تطال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
11:03 | 2026-01-15
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على أهداف في لبنان
10:00 | 2026-01-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.