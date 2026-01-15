وجاء تهديد بعدما أطلق أحد أفراد القوات الاتحادية النار على رجل في ساقه بمينيابوليس، الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم بمجرفة ثلج ومقبض مكنسة.وأجج الحادث مشاعر الخوف والغضب التي تعم المدينة، بعد أسبوع من حادث إطلاق أحد عناصر النار على امرأة في رأسها، مما بحياتها.وقد هدد ترامب مرارا باستخدام هذا - الذي نادرا ما يتم إليه، لنشر قوات من الجيش أو إخضاع لسلطة إنفاذ القانون المحلي، رغم اعتراضات حكام الولايات.وقال ترامب في منشور على : "إذا لم يلتزم الساسة الفاسدون في بالقانون، ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة رجال الأمن الوطنيين في إدارة الهجرة والجمارك - الذين لا يؤدون سوى واجبهم - سوف ألجأ إلى قانون التمرد، كما فعل العديد من الرؤساء قبلي، وسأضع حدا سريعا للمهزلة التي تحدث في تلك الولاية التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".وكان الدخان غطى الشارع ليلة الأربعاء، بالقرب من موقع إطلاق النار الأخير في مينيابوليس، حيث أطلق ضباط اتحاديون يرتدون أقنعة واقية من الغاز وخوذات الغاز المسيل للدموع على تجمع صغير من الأفراد، بينما قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية.