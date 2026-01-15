عقوبات أمريكية تطال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على أمين الإيراني .

وقالت الخزانة الأمريكية، "أمين الإيراني من بين الذين فرضت عليهم عقوبات اليوم".

الى ذلك قالت ، "سنواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع شعبه".

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الأربعاء، عن توقف عمليات القتل في ، مردفا "تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.