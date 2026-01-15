كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها في إيران

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند على منصة "إكس": "علمت للتو بأن مواطنا كنديا قتل في على يد السلطات الإيرانية".وأضافت: "يتواصل ممثلونا القنصليون مع عائلة الضحية في كندا، وأتقدم لهم بأحر التعازي في هذا الوقت العصيب".وتابعت: "لقد قوبلت الاحتجاجات السلمية التي قادها الشعب الإيراني - لرفع أصواتهم ضد قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان - باستهتار صارخ بحياة الإنسان".وختمت بالقول: "يجب وضع حد لهذا العنف. تدين كندا بشدة هذا العنف وتطالب بإنهائه فورا".