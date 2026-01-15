موسكو ترد على واشنطن حول الأطماع في غرينلاند

وقالت اليوم الخميس، خلال إحاطة صحفية، ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نيته السيطرة على الجزيرة بزعم "حمايتها من وبكين": "لم تعلن لا ولا عن أي مطالبات بغرينلاند أو أي خطط من هذا القبيل، ولا توجد أي معلومات واقعية تدعم هذا الاتهام بأي شكل من الأشكال"، مضيفة: "هذا أمرٌ لا جدال فيه".وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن اهتمام موسكو، ومؤخرا ، منصبّ على "تطوير العلاقات مع هذه المنطقة من العالم" وتنميتها، وليس السيطرة عليها كما تزعم .وأكدت زاخاروفا أن "موسكو تتضامن مع موقف بكين الرافض أي إشارات لاستغلال نشاط روسيا أو الصين حول كذريعة للتوترات الراهنة"، مشيرة إلى أن أي خلافات حول غرينلاند "يجب حلها عبر التفاوض وفقًا للقانون الدولي، مع مراعاة مصالح سكان هذه الجزيرة وحقها في الحكم الذاتي".واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالقول: "لا يمكن أن التوتر الحالي حول هذه الأراضي الشمالية الدنماركية المستقلة يبرز بشكل واضح فشل ما يُسمى بالنظام العالمي القائم على القواعد التي يبنيها الغرب. فالخطاب الغربي الذي يسعى إلى إخضاع كوبنهاغن بالكامل لحليفتها الكبرى، ، أصبح واضحا للعيان".وكان ، قد أشار مؤخرا، إلى ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على الجزيرة الدنماركية، مبررا ذلك بمزاعم تفيد بأن غرينلاند "محاطة بسفن صينية وروسية"، ومحذرا من احتمالية وقوعها تحت سيطرة إحدى الدولتين إذا لم تتحرك واشنطن.