المزيد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
دوليات
2026-01-15 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
227 شوهد
كشفت وكالة "الأناضول" التركية عن إحالة تسجيلات
كاميرات
توثق لحظة تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس
الأركان العامة
الليبي
محمد الحداد
، إلى
مجلس البحوث
العلمية والتكنولوجية.
وذكرت الوكالة أن الخبراء في
مجلس البحوث
العلمية والتكنولوجية التركي سيقومون بتحليل هذه التسجيلات لتحديد زاوية سقوط الطائرة وسرعتها، والتحقق من وجود أي مؤشرات على انفجار أو تدخل خارجي أثناء الطيران. وسيتم إدراج تقرير الخبراء الفنيين في ملف التحقيق الرسمي الذي تشرف عليه
النيابة العامة
التركية.
بالتزامن مع ذلك، يواصل خبراء الطيران فحص المحادثات اللاسلكية التي جرت بين الطائرة وبرج المراقبة قبل الحادث، بينما يعمل مختصون آخرون على تقييم فرضية أي "تدخل جوي محتمل".
وفي تطور جديد، أفادت "
الأناضول
" بأن السلطات التركية ألقت القبض على مضيفة طيران تحمل الجنسية القبرصية
اليونانية
، كانت ضمن طاقم نقل الطائرة إلى
تركيا
. وقد جرى استجوابها كجزء من التحقيقات الجارية التي لا تزال مفتوحة.
من جهة أخرى، طلب
مكتب النائب العام
التركي رسميا من الجهات
الليبية
تزويده بمعلومات تفصيلية حول الشركة المستأجرة للطائرة وسجلات صيانتها الفنية. يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال الصندوق الأسود للطائرة إلى لندن لتحليل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية بشكل متخصص.
يُذكر أن الطائرة الخاصة تحطمت في حي هيمانا بالعاصمة
أنقرة
في 23
ديسمبر
2025، مما أسفر عن مقتل رئيس
الأركان العامة
الليبي
محمد الحداد
وجميع أفراد طاقمه الذين كانوا على متنها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تركيا تكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
14:50 | 2025-12-23
تحطم طائرة تقل رئيس الأركان الليبي في أنقرة
14:07 | 2025-12-23
تركيا تعلن العثور على جثث طائرة رئيس الأركان الليبي
10:50 | 2025-12-24
المشاهد الأولى لحطام طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا
15:59 | 2025-12-23
تركيا
ليبيا
مكتب النائب العام
النيابة العامة
الأركان العامة
النائب العام
رئيس الأركان
مكتب النائب
محمد الحداد
مجلس البحوث
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
دوليات
33.31%
11:17 | 2026-01-14
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
11:17 | 2026-01-14
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
أخبار الطقس
29.34%
00:55 | 2026-01-14
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
00:55 | 2026-01-14
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
اقتصاد
19.22%
08:35 | 2026-01-14
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
08:35 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.13%
02:48 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2026-01-14
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
اخترنا لك
ضربة جديدة لنتنياهو.. هل ستنتهي حكومته؟
12:20 | 2026-01-15
موسكو ترد على واشنطن حول الأطماع في غرينلاند
12:05 | 2026-01-15
كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها في إيران
11:48 | 2026-01-15
عقوبات أمريكية تطال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
11:03 | 2026-01-15
ترامب يهدد بـ"قانون التمرد" لإيقاف احتجاجات مينيابوليس
10:35 | 2026-01-15
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على أهداف في لبنان
10:00 | 2026-01-15
