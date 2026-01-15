تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

وذكرت الوكالة أن الخبراء في العلمية والتكنولوجية التركي سيقومون بتحليل هذه التسجيلات لتحديد زاوية سقوط الطائرة وسرعتها، والتحقق من وجود أي مؤشرات على انفجار أو تدخل خارجي أثناء الطيران. وسيتم إدراج تقرير الخبراء الفنيين في ملف التحقيق الرسمي الذي تشرف عليه التركية.بالتزامن مع ذلك، يواصل خبراء الطيران فحص المحادثات اللاسلكية التي جرت بين الطائرة وبرج المراقبة قبل الحادث، بينما يعمل مختصون آخرون على تقييم فرضية أي "تدخل جوي محتمل".وفي تطور جديد، أفادت " " بأن السلطات التركية ألقت القبض على مضيفة طيران تحمل الجنسية القبرصية ، كانت ضمن طاقم نقل الطائرة إلى . وقد جرى استجوابها كجزء من التحقيقات الجارية التي لا تزال مفتوحة.من جهة أخرى، طلب التركي رسميا من الجهات تزويده بمعلومات تفصيلية حول الشركة المستأجرة للطائرة وسجلات صيانتها الفنية. يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال الصندوق الأسود للطائرة إلى لندن لتحليل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية بشكل متخصص.يُذكر أن الطائرة الخاصة تحطمت في حي هيمانا بالعاصمة في 23 2025، مما أسفر عن مقتل رئيس الليبي وجميع أفراد طاقمه الذين كانوا على متنها.