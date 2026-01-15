الصفحة الرئيسية
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
الثالثة منذ مطلع العام.. إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالة غريبة
دوليات
2026-01-15 | 15:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
333 شوهد
أثار ظهور إشارة غير اعتيادية على محطة الراديو العسكرية الروسية الغامضة UVB-76، المعروفة باسم "محطة يوم القيامة" اهتمام المتابعين ومحللي الاتصالات حول العالم.
بثت المحطة الإذاعية العسكرية الروسية الغامضة UZB-76، المعروفة باسم "إذاعة يوم القيامة "، رسالة "ботва"، وهي ثالث رسالة لها منذ مطلع العام الجاري.
ووفقا لقناة "UVB-76 Logs" على "تلغرام"، التي تتابع نشاط المحطة، تم تسجيل رسالة تحتوي على كلمة "ботва" (تُنطق "بوتفا") في الساعة 19:16 بتوقيت
موسكو
.
محطة UVB-76، وتُعرف أيضا باسم "الطنانة" (The Buzzer)، هي محطة راديو عسكرية روسية قصيرة الموجة تأسست في سبعينيات
القرن
العشرين. تبث عادةً إشارة أزيز قصيرة متكررة (نغمة طنين) على تردد 4625 كيلوهرتز، مع حدوث تغييرات نادرة في النمط أو بث رسائل صوتية مشفرة في مناسبات غير منتظمة.
كلمة "ботва" تعني حرفيا "قمة النبات" أو "الأوراق
الخضراء
" (مثل أوراق البنجر أو الجزر)، ولكن في السياق العامي الروسي يمكن أن تُستخدم بمعنى "هراء" أو "كلام لا معنى له".
لا يوجد تفسير رسمي لسبب بث هذه الكلمة تحديدا، مما يزيد من غموض المحطة ويغذي التكهنات بين المتابعين.
تجذب UVB-76 اهتماما كبيرا من هواة الراديو ومحللي الإشارات حول العالم بسبب طبيعتها الغامضة واستمرارها لعدة عقود. يعد أي انحراف عن نمط الطنين المعتاد حدثا يسلط الضوء على نشاط المحطة ويعيد النقاش حول دورها الحقيقي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
