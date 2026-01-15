الثالثة منذ مطلع العام.. إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالة غريبة

بثت المحطة الإذاعية العسكرية الروسية الغامضة UZB-76، المعروفة باسم "إذاعة يوم القيامة "، رسالة "ботва"، وهي ثالث رسالة لها منذ مطلع العام الجاري.ووفقا لقناة "UVB-76 Logs" على "تلغرام"، التي تتابع نشاط المحطة، تم تسجيل رسالة تحتوي على كلمة "ботва" (تُنطق "بوتفا") في الساعة 19:16 بتوقيت .محطة UVB-76، وتُعرف أيضا باسم "الطنانة" (The Buzzer)، هي محطة راديو عسكرية روسية قصيرة الموجة تأسست في سبعينيات العشرين. تبث عادةً إشارة أزيز قصيرة متكررة (نغمة طنين) على تردد 4625 كيلوهرتز، مع حدوث تغييرات نادرة في النمط أو بث رسائل صوتية مشفرة في مناسبات غير منتظمة.كلمة "ботва" تعني حرفيا "قمة النبات" أو "الأوراق " (مثل أوراق البنجر أو الجزر)، ولكن في السياق العامي الروسي يمكن أن تُستخدم بمعنى "هراء" أو "كلام لا معنى له".لا يوجد تفسير رسمي لسبب بث هذه الكلمة تحديدا، مما يزيد من غموض المحطة ويغذي التكهنات بين المتابعين.تجذب UVB-76 اهتماما كبيرا من هواة الراديو ومحللي الإشارات حول العالم بسبب طبيعتها الغامضة واستمرارها لعدة عقود. يعد أي انحراف عن نمط الطنين المعتاد حدثا يسلط الضوء على نشاط المحطة ويعيد النقاش حول دورها الحقيقي.