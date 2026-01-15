في ظل التوترات مع واشنطن.. بعثة عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في ظل التوترات مع واشنطن.. بعثة عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند

دوليات

2026-01-15 | 16:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في ظل التوترات مع واشنطن.. بعثة عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند
162 شوهد

وصلت بعثة عسكرية أوروبية إلى غرينلاند يوم الخميس، في أعقاب اجتماع في واشنطن بين مسؤولين أمريكيين ودنماركيين وغرينلانديين كشف عن "خلاف جوهري" حول مستقبل الجزيرة.

وأعلنت الدنمارك، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في الناتو، تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند ردا على الانتقادات الأمريكية.

وانضمت إليها فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج، ثم هولندا وفنلندا وبريطانيا، بإرسال قوات استطلاع صغيرة (مثل 13 جنديا ألمانيا وجندي واحد لكل من هولندا وبريطانيا) للمشاركة في مناورات "الصمود القطبي" الدنماركية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة في قاعدة جوية بجنوب فرنسا: "على فرنسا والأوروبيين أن يواصلوا التواجد في أي مكان تتعرض مصالحهم فيه للتهديد، من دون تصعيد، لكن من دون أي مساومة على صعيد احترام سلامة الأراضي". وأكد أن "مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين موجودة في الموقع وسيتم تعزيزها".

غداة اجتماع البيت الأبيض، أقرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بوجود "خلاف جوهري" مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "لا تزال عازمة على السيطرة على غرينلاند". ورحبت بإرسال القوات الأوروبية للتدريبات المشتركة، مشيرة إلى إجماع داخل الناتو على "ضرورة تعزيز الوجود في القطب الشمالي لأمن أوروبا وأمريكا الشمالية".

ومن جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن "قلق بالغ" من نشر قوات الناتو، ورفضت فكرة أن تشكل روسيا خطرا على غرينلاند، واصفة إياها بـ"الخرافة". من جهته، قال رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إنه يرغب في التعاون مع الولايات المتحدة "ولكن على أساس القيم الأساسية مثل الديمقراطية والاحترام".


وأكد ترامب بعد المحادثات أن له "علاقات جيدة جدا مع الدنمارك"، معربا عن أمله في "التوصل إلى حل". وكان قد نشر على منصته "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، وربط ذلك للمرة الأولى بمشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي الأمريكي، مدعيا ضرورتها لمواجهة التقدم الروسي والصيني في القطب الشمالي.

أثناء المحادثات، نشر البيت الأبيض رسما على "إكس" يظهر زلاجتين: واحدة تتجه إلى البيت الأبيض تحت سماء صافية، والأخرى إلى سور الصين العظيم والساحة الحمراء في الظلام. وفي غرينلاند، انتشرت الأعلام الحمراء والبيضاء للجزيرة بشكل واسع في العاصمة نوك، كتعبير عن الهوية والتمسك بالسيادة.

يبدو أن الأزمة قد دخلت مرحلة جديدة تجمع بين الدبلوماسية المكثفة والحشد العسكري الرمزي، مع إصرار أوروبي على دعم السيادة الدنماركية ورفض التغيير القسري للوضع في القطب الشمالي.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
Play
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
Play
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
Play
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Play
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
Play
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Play
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
Play
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
Play
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
Play
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
Play
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
Play
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
Play
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Play
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
Play
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Play
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
Play
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
Play
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
Play
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12

اخترنا لك
بوتين يبحث الشأن الإيراني مع "نتنياهو" ويؤكد استعداد موسكو للوساطة
05:10 | 2026-01-16
مسؤول إيراني: مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى
04:39 | 2026-01-16
ترامب يعلن تشكيل مجلس غزة للسلام
03:34 | 2026-01-16
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يحدد 4 شروط امام ايران: بديلها سيكون "سيئا جدا"
03:06 | 2026-01-16
نيوزيلندا تغلق سفارتها في ايران وتنصح رعاياها بالمغادرة
02:52 | 2026-01-16
المعارضة الفنزويلية ماتشادو تهدي ترامب "ميدالية جائزة نوبل للسلام"
02:31 | 2026-01-16

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.