المعارضة الفنزويلية ماتشادو تهدي ترامب "ميدالية جائزة نوبل للسلام"

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال": "قدّمت لي ماريا نوبل للسلام تقديراً للعمل الذي أنجزته، يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل، شكراً لكِ يا ماريا!". وأكد مسؤول في أن الرئيس ينوي الاحتفاظ بالميدالية.وأكدت ماتشادو، التي وصفت اللقاء بأنه "ممتاز"، أن تقديم الميدالية كان تقديراً لما وصفته بالتزام ترامب بحرية الشعب الفنزويلي.وجاءت هذه الخطوة بعد أن استبعد البيت الأبيض فكرة تنصيب ماتشادو زعيمة لفنزويلا مكان الرئيس السابق الذي اعتقلته مطلع يناير الحالي، في وقت كان ترامب يسعى سابقاً للحصول على دعم لحملته لنيل جائزة نوبل قبل أن تُمنح له العام الماضي.وحصلت ماتشادو على المرافقة للجائزة، إلا أن النرويجي شدد على أن الجائزة نفسها لا يمكن التنازل عنها أو مشاركتها مع آخرين، وأن القرار نهائي ولا رجعة فيه.واستمر الاجتماع، الذي شمل مأدبة غداء في البيت الأبيض، لما يزيد قليلاً عن ساعة، وكان أول لقاء مباشر بين ترامب وماتشادو.وكانت ماتشادو قد فرت من فنزويلا في 2025 عبر عملية جريئة عبر البحر، وتسعى إلى ضمان دور لها في المستقبل السياسي للبلاد.