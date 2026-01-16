نيوزيلندا تغلق سفارتها في ايران وتنصح رعاياها بالمغادرة

وقال متحدث باسم النيوزلندية، إن |الطاقم الدبلوماسي غادر بسلام على متن رحلات تجارية خلال الليل، ونُقلت عمليات سفارة إلى في نظراً لتدهور الوضع الأمني في إيران".وأضاف: "نواصل نصيحتنا بعدم السفر إلى إيران، على جميع النيوزيلنديين الموجودين حالياً في البلاد المغادرة فوراً".وأوضحت وزارة الخارجية أن قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية للنيوزيلنديين في إيران "محدودة للغاية".وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن صعوبات التواصل الشديدة تعيق تواصل النيوزيلنديين مع عائلاتهم وأصدقائهم في إيران، ناصحاً إياهم بالتواصل مع أقاربهم متى أمكنهم ذلك.