مبعوث ترامب للشرق الأوسط يحدد 4 شروط امام ايران: بديلها سيكون "سيئا جدا"

وقال ويتكوف في تصريحات تابعها ، ان " اذا ارادت العودة للمجتمع الدولي فهناك 4 ملفات امامها وهي تخصيب اليورانيوم، والصواريخ - إذ يتعين على تقليص مخزونها، والمواد النووية التي تمتلكها إيران، ووكلائها في المنطقة".وأضاف: "إذا أرادت إيران العودة إلى ، يُمكننا حلّ هذه المشاكل الأربع دبلوماسيا، وسيكون ذلك حلا ممتازا، أما البديل فهو حل سيئ".ويُشير ويتكوف إلى أن إيران قد تكون مستعدة للتنازل بشأن القضايا الأربع جميعها نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه.وحول ما اذا كانت تصريحات الأخيرة مجرد تكتيك لتضليل ايران قبل الضربة، أشار الى ان "الرئيس قائدٌ أعلى ممتاز، إنه يُدرك جميع الخيارات، ويعود جزء من ذلك إلى امتلاكه فريقًا رائعًا، ففي ، في البنتاغون، يُخططون لسيناريوهات الحرب ويُقدمون له جميع البدائل، لكن حدسه دائمًا ما يكون صائبًا".وتابع: "لا أستطيع الكشف عما يدور في ذهنه، لكنني أعتقد أنه من الصعب فهم طريقة تفكيره، إنه دائمًا ما يصل إلى القرار الصائب، وأعتقد أنه سيقود البلاد إلى هذا المستوى هذه المرة أيضًا".