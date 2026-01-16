ترامب يعلن تشكيل مجلس غزة للسلام

جاء ذلك في منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال" تناول فيه خطته في والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتوصلت بموجبها حماس وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار.وقال الرئيس الأميركي إنه "بدعم من وتركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق"، وأضاف، "كما قلت سابقا بإمكان حماس فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".وطالب حماس بالوفاء بالتزاماتها فورا بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى والمضي قدما نحو نزع السلاح، على حد قوله.وقد أعلن الرئيس الأميركي تشكيل مجلس السلام في غزة وقال إن الإعلان عن أعضائه سيتم قريبا.وأكد ترامب، في منشور على تروث سوشيال، أن هذا المجلس هو أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق.وأضاف ترامب أنه بصفته رئيس مجلس السلام، فإنه يدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا ولجنة إدارة غزة. وقال إن أعضاء هذه الحكومة قادة فلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي.