مسؤول إيراني: مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر، بينهم المسؤول الإيراني، تأكيدهم أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT) وجّه تحذيراً مسبقاً إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن تحركات لمقاتلين أكراد يعتزمون عبور الحدود في الأيام الأخيرة.وأوضح المسؤول أن قوات الحرس الثوري اشتبكت بالفعل مع تلك المجموعات، التي اتهمها بالسعي لإثارة واستغلال الحراك الاحتجاجي الداخلي لتنفيذ أجندات انفصالية.وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من جهاز الاستخبارات التركي أو الرئاسة في ، يبرز الموقف التركي كطرف محذر من التدخلات الأجنبية في الشأن الإيراني، حيث اعتبرت أنقرة أن أي تدخل خارجي سيؤدي إلى تصعيد الأزمات الإقليمية، لا سيما مع نشاط حزب (PKK) في شمال الذي تصنفه تنظيماً إرهابياً.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المقاتلين "أُرسلوا من العراق وتركيا"، مؤكداً أن وجهت طلباً رسمياً إلى البلدين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أي عمليات لنقل المقاتلين أو تهريب الأسلحة عبر الحدود المشتركة، منعاً لمزيد من التصعيد الأمني.