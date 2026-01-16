الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553287-639041532445033129.jpg
مسؤول إيراني: مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى
دوليات
2026-01-16 | 04:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
عربي 21
426 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشف مسؤول إيراني، عن محاولات قامت بها جماعات انفصالية كردية مسلحة لعبور الحدود من
العراق
باتجاه الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى مساعي جهات خارجية لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي خلفتها الاحتجاجات الدامية في
إيران
.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر، بينهم المسؤول الإيراني، تأكيدهم أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT) وجّه تحذيراً مسبقاً إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن تحركات لمقاتلين أكراد يعتزمون عبور الحدود في الأيام الأخيرة.
وأوضح المسؤول أن قوات الحرس الثوري اشتبكت بالفعل مع تلك المجموعات، التي اتهمها بالسعي لإثارة
الفوضى
واستغلال الحراك الاحتجاجي الداخلي لتنفيذ أجندات انفصالية.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من جهاز الاستخبارات التركي أو الرئاسة في
أنقرة
، يبرز الموقف التركي كطرف محذر من التدخلات الأجنبية في الشأن الإيراني، حيث اعتبرت أنقرة أن أي تدخل خارجي سيؤدي إلى تصعيد الأزمات الإقليمية، لا سيما مع نشاط حزب
العمال الكردستاني
(PKK) في شمال
العراق
الذي تصنفه
تركيا
تنظيماً إرهابياً.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المقاتلين "أُرسلوا من العراق وتركيا"، مؤكداً أن
طهران
وجهت طلباً رسمياً إلى البلدين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أي عمليات لنقل المقاتلين أو تهريب الأسلحة عبر الحدود المشتركة، منعاً لمزيد من التصعيد الأمني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مسؤول إيراني
مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى
العمال الكردستاني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
حزب العمال
السومرية
عيد الأم
كردستان
العراق
