وأضاف في مؤتمر صحافي، أن "الهدف الرئيسي من المحادثات في هو وضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية"، مشيراً إلى أنه في حال الاتفاق على الضمانات الأمنية الأميركية، فمن الممكن التوقيع عليها في هذا الشهر.وأوضح أن أوكرانيا أنجزت الجزء الخاص بها من العمل على الوثائق التي تحدد حزمة الازدهار لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا المكلفة بعد الحرب، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية الأميركية المصممة لمنع أي هجوم روسي مستقبلي.