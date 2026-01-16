الرئيس السوري يصدر مرسوما بخصوص السوريين الكرد

وجاء في نص المرسوم:بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.يرسم ما يلي:المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من السورية المتعددة والموحدة.المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة ، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.المادة (5): يُعد عيد " " (21 مارس) رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي.المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني وطني جامع، ويُحظر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في ، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنف الدامي الذي شهدته مدينة حلب الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ونزوح اكثر من 150 الف شخص وفي ظل الأوضاع المتوترة في شمال ، مع استمرار تبادل الاتهامات وتصاعد المناوشات، في وقت تحاول فيه الجديدة تثبيت سلطتها على كامل التراب السوري.