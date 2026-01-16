ترامب: احترام كبير للقيادة الإيرانية بعد الغاء جميع عمليات الإعدام شنقا

وكتب اليوم الجمعة، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أكن احتراما عميقا لكون القيادة الإيرانية ألغت جميع عمليات الإعدام شنقا التي كانت مقررة يوم أمس وكان عددها يزيد على 800 حالة. شكرا لكم".ويأتي منشور ترامب تأكيدا لما صرحت به المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، يوم أمس الخميس. حيث أكدت ليفيت تلقي معلومات تفيد بأن "عمليات القتل والإعدام في ستتوقف"، مشيرة إلى أن "800 عملية إعدام كانت مقررة وكان من المفترض تنفيذها أمس قد تم تعليقها".ورغم هذه النبرة الإيجابية، أبقت الباب مفتوحا أمام التصعيد؛ إذ قالت ليفيت ردا على سؤال حول احتمال استخدام القوة العسكرية: "يتابع الرئيس وفريقه الوضع عن كثب، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة، الرئيس ترامب وحده يعرف ما الذي سيفعله في إيران ومعه فريق صغير جدا من المستشارين".وسبق أن حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، وسط تقارير توقعت ضربة أمريكية محتملة على إيران، بزعم "دعم المحتجين والدفاع عنهم".في المقابل، اتهمت ، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر ، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام، وحذر مسؤولون إيرانيون من أن طهران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية.وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وتحولت هذا الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.