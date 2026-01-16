ترامب: احترام كبير للقيادة الإيرانية بعد الغاء جميع عمليات الإعدام شنقا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
07:30 PM
الى
07:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553327-639041937220363809.jpg
ترامب: احترام كبير للقيادة الإيرانية بعد الغاء جميع عمليات الإعدام شنقا
دوليات
2026-01-16 | 15:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
314 شوهد
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، إن السلطات الإيرانية ألغت تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 800 مشارك في الاحتجاجات الأخيرة، معربا عن تقديره لهذه الخطوة رغم التوترات القائمة.
وكتب
ترامب
اليوم الجمعة، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أكن احتراما عميقا لكون القيادة الإيرانية ألغت جميع عمليات الإعدام شنقا التي كانت مقررة يوم أمس وكان عددها يزيد على 800 حالة. شكرا لكم".
ويأتي منشور ترامب تأكيدا لما صرحت به المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولين ليفيت، يوم أمس الخميس. حيث أكدت ليفيت تلقي
واشنطن
معلومات تفيد بأن "عمليات القتل والإعدام في
إيران
ستتوقف"، مشيرة إلى أن "800 عملية إعدام كانت مقررة وكان من المفترض تنفيذها أمس قد تم تعليقها".
ورغم هذه النبرة الإيجابية، أبقت
الإدارة الأمريكية
الباب مفتوحا أمام التصعيد؛ إذ قالت ليفيت ردا على سؤال حول احتمال استخدام القوة العسكرية: "يتابع الرئيس وفريقه الوضع عن كثب، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة، الرئيس ترامب وحده يعرف ما الذي سيفعله في إيران ومعه فريق صغير جدا من المستشارين".
وسبق أن حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، وسط تقارير توقعت ضربة أمريكية محتملة على إيران، بزعم "دعم المحتجين والدفاع عنهم".
في المقابل، اتهمت
طهران
، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر
الفوضى
، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام، وحذر مسؤولون إيرانيون من أن طهران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية.
وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر
ديسمبر
عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية،
الريال
الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
وتحولت هذا الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الإعدام شنقاً لقاتل شاب في "أبي صيدا" بمحافظة ديالى
05:36 | 2026-01-15
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
17:32 | 2026-01-13
الخارجية الإيرانية تلمح لـ"طرف ثالث" يقتل الجميع لرفع اعداد ضحايا التظاهرات امام ترامب
02:03 | 2026-01-12
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو ويؤكد انخراط واشنطن بتحديد قيادة فنزويلا القادمة
09:12 | 2026-01-03
ترامب
ايران
الإدارة الأمريكية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
إسرائيل
ديسمبر
واشنطن
الريال
الفوضى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
37.93%
03:14 | 2026-01-15
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
محليات
25.96%
05:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
05:14 | 2026-01-15
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
أمن
19.11%
03:42 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
03:42 | 2026-01-16
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
17%
08:31 | 2026-01-15
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
08:31 | 2026-01-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
الأكثر مشاهدة
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
اخترنا لك
كل ما تريد معرفته عن إحصاء 1962 الذي ألغاه الشرع لصالح الأكراد؟
17:43 | 2026-01-16
الديوان الملكي السعودي يعلن خروج الملك سلمان من المشفى
17:17 | 2026-01-16
معظمها عربية.. بريطانيا تصدر تنبيها عاجلا للمسافرين إلى 16 دولة
16:27 | 2026-01-16
غداً.. قسد تقرر سحب قواتها من شرقي حلب
16:06 | 2026-01-16
الرئيس السوري يصدر مرسوما بخصوص السوريين الكرد
14:14 | 2026-01-16
كم بلغ عدد المعتقلين في احتجاجات إيران؟
13:24 | 2026-01-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.