غداً.. قسد تقرر سحب قواتها من شرقي حلب

وقال قائد قسد ، "قررنا سحب قواتنا غدا السبت الساعة 7 صباحا من مناطق التماس الحالية شرقي حلب إلى شرق ".وأضاف، أن "قرار الانسحاب يأتي بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداء لحسن النية في إتمام الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس".