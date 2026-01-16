الديوان الملكي السعودي يعلن خروج الملك سلمان من المشفى

وقال في بيان له: "غادر خادم الشريفين الملك -حفظه الله- هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447هجري الموافق 16 يناير 2026، في بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد".وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الملكي أن الملك سلمان "يجري فحوصات طبية في التخصصي".وانتشر وسم "خطاك السوء يا بو فهد" على منصة "إكس"، حيث تفاعل معه السعوديون بشكل واسع متمنين الشفاء العاجل للعاهل السعودي.