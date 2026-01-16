الديوان الملكي السعودي يعلن خروج الملك سلمان من المشفى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
07:30 PM
الى
07:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553330-639041988544963697.jpeg
الديوان الملكي السعودي يعلن خروج الملك سلمان من المشفى
دوليات
2026-01-16 | 17:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
كشف
الديوان الملكي السعودي
مساء اليوم الجمعة، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها عاهل البلاد الملك
سلمان بن عبد العزيز
في
الرياض
.
وقال
الديوان الملكي
في بيان له: "غادر خادم
الحرمين
الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
-حفظه الله- هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447هجري الموافق 16 يناير 2026،
مستشفى الملك فيصل التخصصي
في
الرياض
بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد".
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان
الديوان
الملكي أن الملك سلمان "يجري فحوصات طبية في
مستشفى الملك فيصل
التخصصي".
وانتشر وسم "خطاك السوء يا بو فهد" على منصة "إكس"، حيث تفاعل معه السعوديون بشكل واسع متمنين الشفاء العاجل للعاهل السعودي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في السعودية.. أمر ملكي بتعيين مفتي جديد للبلاد
14:02 | 2025-10-22
اتحاد جدة يطيح بالنصر من كأس الملك السعودي
15:12 | 2025-10-28
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
14:50 | 2025-12-04
ترامب يتحدث عن الملك المستقبلي للسعودية
17:35 | 2025-11-29
السعودية
الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
مستشفى الملك فيصل التخصصي
الديوان الملكي السعودي
سلمان بن عبد العزيز
عبد العزيز آل سعود
مستشفى الملك فيصل
الديوان الملكي
عبد العزيز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
37.93%
03:14 | 2026-01-15
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
محليات
25.96%
05:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
05:14 | 2026-01-15
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
أمن
19.11%
03:42 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
03:42 | 2026-01-16
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
17%
08:31 | 2026-01-15
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
08:31 | 2026-01-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
الأكثر مشاهدة
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
اخترنا لك
كل ما تريد معرفته عن إحصاء 1962 الذي ألغاه الشرع لصالح الأكراد؟
17:43 | 2026-01-16
معظمها عربية.. بريطانيا تصدر تنبيها عاجلا للمسافرين إلى 16 دولة
16:27 | 2026-01-16
غداً.. قسد تقرر سحب قواتها من شرقي حلب
16:06 | 2026-01-16
ترامب: احترام كبير للقيادة الإيرانية بعد الغاء جميع عمليات الإعدام شنقا
15:51 | 2026-01-16
الرئيس السوري يصدر مرسوما بخصوص السوريين الكرد
14:14 | 2026-01-16
كم بلغ عدد المعتقلين في احتجاجات إيران؟
13:24 | 2026-01-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.