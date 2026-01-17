مكملات غذائية تسبب السالمونيلا

وحاليا، تجري الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحقيقا في تفشي السالمونيلا المرتبط بمسحوق المكملات الغذائية "سوبر غرينز" من علامة Live it Up.واستجابت شركة "سوبر فودز" (Superfoods, Inc.)، مقرها ، بسحب منتجاتها طواعية، وتشمل النكهات الأصلية ونكهة التوت البري، بعد توصية السلطات الصحية بسحب هذه المنتجات من الأسواق.وأظهرت البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض أن 45 شخصا أصيبوا بالسالمونيلا بين 22 اب و30 كانون الاول 2025، منهم 20 شخصا أفادوا بتناولهم هذه المكملات، بينما استدعت 12 حالة دخول المستشفى دون تسجيل أي وفيات.وكان المصابون يعيشون في 21 ولاية أمريكية، بينها: وكونيتيكت وديلاوير وأيوا وإلينوي وكنتاكي وماساتشوستس وميشيغان وبنسلفانيا وتينيسي ويوتا وواشنطن وويسكونسن.وحذرت السلطات الصحية من احتمال تلوث منتجات أخرى ببكتيريا السالمونيلا، ودعت المستهلكين الذين اشتروا المساحيق الملوثة إلى عدم استهلاكها، والتخلص منها أو إعادتها إلى مكان الشراء. كما أوصت بغسل وتعقيم الأدوات والأسطح التي قد لامست هذه المساحيق للحد من خطر انتشار البكتيريا.وتتواجد السالمونيلا عادة في الأطعمة الملوثة ببراز الحيوانات، وأكثر شيوعا في الدواجن واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والفواكه والخضراوات. وتظهر أعراض العدوى عادة بعد ست ساعات إلى ستة أيام، وتشمل الإسهال الدموي والحمى وتقلصات المعدة.وبينما يتعافى معظم الأشخاص خلال أربعة إلى سبعة أيام، يمكن أن تنتقل البكتيريا أحيانا إلى مجرى الدم وأعضاء أخرى، مسببة مضاعفات خطيرة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر (الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة).