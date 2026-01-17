الصفحة الرئيسية
المزيد
مكملات غذائية تسبب السالمونيلا
دوليات
2026-01-17 | 01:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
74 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
سحبت السلطات الصحية الأمريكية مكملات غذائية شائعة من الأسواق بعد إصابة العشرات بجرثومة السالمونيلا، في تحرك عاجل لحماية المستهلكين.
وحاليا، تجري
إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحقيقا في تفشي السالمونيلا المرتبط بمسحوق المكملات الغذائية "سوبر غرينز" من علامة Live it Up.
واستجابت شركة "سوبر فودز" (Superfoods, Inc.)، مقرها
نيويورك
، بسحب منتجاتها طواعية، وتشمل النكهات الأصلية ونكهة التوت البري، بعد توصية السلطات الصحية بسحب هذه المنتجات من الأسواق.
وأظهرت البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض أن 45 شخصا أصيبوا بالسالمونيلا بين 22 اب و30 كانون الاول 2025، منهم 20 شخصا أفادوا بتناولهم هذه المكملات، بينما استدعت 12 حالة دخول المستشفى دون تسجيل أي وفيات.
وكان المصابون يعيشون في 21 ولاية أمريكية، بينها:
ألاباما
وكونيتيكت وديلاوير وأيوا وإلينوي وكنتاكي وماساتشوستس وميشيغان وبنسلفانيا وتينيسي ويوتا وواشنطن وويسكونسن.
وحذرت السلطات الصحية من احتمال تلوث منتجات أخرى ببكتيريا السالمونيلا، ودعت المستهلكين الذين اشتروا المساحيق الملوثة إلى عدم استهلاكها، والتخلص منها أو إعادتها إلى مكان الشراء. كما أوصت بغسل وتعقيم الأدوات والأسطح التي قد لامست هذه المساحيق للحد من خطر انتشار البكتيريا.
وتتواجد السالمونيلا عادة في الأطعمة الملوثة ببراز الحيوانات، وأكثر شيوعا في الدواجن واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والفواكه والخضراوات. وتظهر أعراض العدوى عادة بعد ست ساعات إلى ستة أيام، وتشمل الإسهال الدموي والحمى وتقلصات المعدة.
وبينما يتعافى معظم الأشخاص خلال أربعة إلى سبعة أيام، يمكن أن تنتقل البكتيريا أحيانا إلى مجرى الدم وأعضاء أخرى، مسببة مضاعفات خطيرة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر (الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة).
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اكتشاف مزيج من المكملات الغذائية لتحسين جودة النوم
13:52 | 2026-01-16
معلومة تخص النساء.. ما المكملات الغذائية التي تقلل فاعلية حبوب منع الحمل؟
11:28 | 2026-01-12
إحباط عملية تهريب مواد غذائية إلى ديالى
08:52 | 2026-01-03
الهلال الأحمر يوزع مواد غذائية واغاثية لمتضرري السيول في السليمانية وكركوك
07:25 | 2025-12-11
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
الجيش السوري يعلن بسط سيطرته على مدينة دير حافر بالكامل
02:56 | 2026-01-17
في اوغندا.. اختطاف مرشح للرئاسة
01:03 | 2026-01-17
انتشار فايروس خطير في الصين واصابة اكثر من 100 تلميذ
00:58 | 2026-01-17
كل ما تريد معرفته عن إحصاء 1962 الذي ألغاه الشرع لصالح الأكراد؟
17:43 | 2026-01-16
الديوان الملكي السعودي يعلن خروج الملك سلمان من المشفى
17:17 | 2026-01-16
معظمها عربية.. بريطانيا تصدر تنبيها عاجلا للمسافرين إلى 16 دولة
16:27 | 2026-01-16
