الجيش السوري يعلن بسط سيطرته على مدينة دير حافر بالكامل

دوليات

2026-01-17 | 02:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجيش السوري يعلن بسط سيطرته على مدينة دير حافر بالكامل
96 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بسط السيطرة العسكرية على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل في أعقاب انسحاب "قسد" منها.

وأشارت هيئة العمليات لوكالة "سانا" إلى أن "قوات الجيش العربي السوري تعمل على تأمين المدينة وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية".
وأضافت: "يتم البدء بالتوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة العمليات أن طلائع القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" الانسحاب من المنطقة.
وفي وقت سابق، طالب الجيش السوري المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات المحددة بريف حلب الشرقي حتى ينتهي من تأمينها، وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية".
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات من الجيش السوري وصلت إلى معبر "حميمة" تمهيداً لدخول دير حافر ومسكنة بريف حلب.
وأفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لوكالة "سانا "نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات (المحددة مسبقًا) في ريف حلب الشرقي، حتى ينتهي الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظًا على سلامتكم".
بيان "قسد" وتعليق الجيش السوري
وجاء هذا البيان تزامنا مع إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" نيتها الانسحاب من مناطق التماس غرب نهر الفرات، بعد أن تعهّدت بذلك مساء أمس. وقد رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في تجنّب المزيد من الاشتباكات في محافظة حلب.
من جانبه، أعلن قائد "قسد" مظلوم عبدي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً منا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 اذار، قررنا سحب قواتنا غدا (اليوم السبت) صباحا عند الساعة 07:00 من مناطق التماس الحالية شرقي حلب".
وأوضح عبدي أن تلك المناطق "تتعرض لهجمات منذ يومين"، مشيرا إلى أن قواته "ستُعيد تموضعها في مناطق شرق الفرات".
بدورها، رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذا القرار، وجاء في بيانها:
"تؤكد الوزارة أنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات".
وأضاف البيان: "ستتم عملية الانسحاب بالتوازي مع بدء انتشار وحدات الجيش العربي السوري في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة، تمهيدًا لضمان العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

الأكثر مشاهدة
15:00 | 2026-01-14

