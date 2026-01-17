الجيش السوري يعلن بسط سيطرته على مدينة دير حافر بالكامل

وأشارت هيئة العمليات لوكالة " " إلى أن "قوات الجيش العربي السوري تعمل على تأمين المدينة وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية".وأضافت: "يتم البدء بالتوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة العمليات أن طلائع القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب ابتداء بمدينة دير حافر بعد إعلان "قوات الديمقراطية" الانسحاب من المنطقة.وفي وقت سابق، طالب الجيش السوري المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات المحددة بريف حلب الشرقي حتى ينتهي من تأمينها، وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية".وذكرت السورية أن قوات من الجيش السوري وصلت إلى معبر "حميمة" تمهيداً لدخول دير حافر ومسكنة بريف حلب.وأفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لوكالة "سانا "نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات (المحددة مسبقًا) في ريف حلب الشرقي، حتى ينتهي الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظًا على سلامتكم".بيان "قسد" وتعليق الجيش السوريوجاء هذا البيان تزامنا مع إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" نيتها الانسحاب من مناطق التماس غرب ، بعد أن تعهّدت بذلك مساء أمس. وقد رحّبت بهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في تجنّب المزيد من الاشتباكات في محافظة حلب.من جانبه، أعلن قائد "قسد" ، في منشور عبر مساء الجمعة "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً منا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 اذار، قررنا سحب قواتنا غدا (اليوم السبت) صباحا عند الساعة 07:00 من مناطق التماس الحالية شرقي حلب".وأوضح عبدي أن تلك المناطق "تتعرض لهجمات منذ يومين"، مشيرا إلى أن قواته "ستُعيد تموضعها في مناطق شرق الفرات".بدورها، رحّبت السورية بهذا القرار، وجاء في بيانها:"تؤكد الوزارة أنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات".وأضاف البيان: "ستتم عملية الانسحاب بالتوازي مع بدء انتشار الجيش العربي السوري في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة، تمهيدًا لضمان العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".