إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في عينه.. (صورة)

وقدم اعتذاره للحاضرين عن ارتداء النظارات الزرقاء، موضحا أن "السبب هو وجود مشكلة بسيطة في عينه تتطلب منه استخدامها لفترة من الوقت".وكان قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي قد أوضح أن "احتقان العين اليمنى لماكرون يعود إلى انفجار وعاء دموي صغير وليس مشكلة صحية خطيرة، وهي حالة تعرف بالنزف تحت الملتحمة وتعد حميدة وشائعة ولا تشكل خطرا على ".وظهر ماكرون بهذه الحالة الخميس الماضي خلال ألقاه أمام القوات المسلحة في قاعدة إيستر الجوية جنوب .وقد وصل إلى القاعدة مرتديا نظارات شمسية احتفظ بها حتى دخوله المبنى، ربما لتجنب لفت الانتباه إلى عينه.وعندما بدأ مخاطبة الجنود علق على مظهره بمزحة قائلا إنه "يعتذر عن المظهر غير لعينه، ويمكن اعتبار ذلك إشارة إلى عين النمر، دون تقديم أي تفسير إضافي حينها".وافترضت قناة أن "إشارة ماكرون إلى عين النمر قد تكون مرتبطة بأغنية Eye of the Tiger للفرقة الأمريكية Survivor، والتي اشتهرت كأغنية رئيسية في فيلم روكي 3 بطولة سيلفستر ستالوني حيث ترمز إلى القوة والتحدي".