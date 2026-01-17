السيد الخامنئي: ترامب مجرم وتم اعتقال عدد كبير من قادة أعمال الشغب

وقال السيد الخامنئي في تصريح تابعته ، "نعتبر الرئيس الأميركي مجرماً بسبب ما ألحقه من الخسائر والافتراءات التي وجّهها للشعب الإيراني"، مبينا ان "الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته".وأضاف "لا نقود البلاد إلى حرب ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيرا الى ان " دعمت الفتنة في كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه".وذكر انه "تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين".