مؤشر الديمقراطية لعام 2025: العراق في المرتبة 126 عالمياً

كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2025 الصادر عن "visual capitalist"، عن تباين ملحوظ في درجات المسار الديمقراطي للدول العربية، في وقت تواصل فيه هيمنتها على المراكز العشرة الأولى عالمياً.

ووفقاً للبيانات الواردة في الإنفوجرافيك، احتل المرتبة الـ12 عربياً والمرتبة 126 عالمياً، بحصوله على 2.80 درجة.



ترتيب الصدارة العربية:

: تصدرت بالمرتبة 90 عالمياً وبدرجة 4.97.

: جاءت ثانياً بالمرتبة 92 عالمياً وبدرجة 4.09.

موريتانيا: في المرتبة 107 عالمياً وبدرجة 3.96.

: في المرتبة 108 عالمياً وبدرجة 3.56.



وتذيلت القائمة العربية كل من (المرتبة 161 عالمياً بدرجة 1.46) وسوريا (المرتبة 162 عالمياً بدرجة 1.32)، مما يعكس حجم التحديات السياسية والأمنية في تلك البلدان.



