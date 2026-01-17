الحرس الوطني الأمريكي يعلن تمديد وجوده في واشنطن

وأوضحت القناة: "سيبقى جنود منتشرين في حتى نهاية العام".وفي نفس الوقت، أفاد مصدر للقناة أن فترة وجود أفراد الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية قد تُختصر بقرار من رئيس .وبحسب القناة، يوجد حاليا حوالي 2400 فرد من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن. وبالإضافة إلى الجنود من واشنطن نفسها، جُلبت قوات من ولايات موالية للحزب الجمهوري، بما في ذلك فلوريدا وجنوب وجورجيا وأوهايو.وذكرت القناة أنه سبق سحب أفراد الحرس الوطني من لوس أنجلوس وشيكاغو بعد أن قضت الأمريكية بأن لا يملك مبررا كافيا لاستخدامهم هناك.