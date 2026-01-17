الخارجية الأمريكية لإيران: لا تعبثوا مع ترامب!

وحذّرت الخارجية، في بيان، من أن أي هجوم يقدم عليه النظام في ضد المصالح الأمريكية سيُقابل بقوة شديدة للغاية.وأضافت: "قلنا ذلك من قبل ونقوله مجددًا: لا تعبثوا مع الرئيس ".